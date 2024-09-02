росія купила у Руанди 300 кг доларів

Через санкції росія змушена закуповувати валюту у кілограмах. рф купила в африканської держави Руанда готівкові долари на суму $29,21 млн. Уся сума була куплена в рамках однієї угоди у січні 2024 року. Це випливає із закритих даних російської митної статистики, передає The Moscow Times.

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Продавцем виступило міністерство оборони Руанди, а покупцем — «Рособоронекспорт», який є єдиним державним посередником торгівлі продукцією військового призначення.

Згідно з митною декларацією, у поставці були банкноти номіналом $100, а їхня загальна вага склала 292,1 кг.

Зазначається, що це невелика частина готівки, яка була ввезена до росії після того, як США та Європейський Союз у березні 2022 року заборонили поставляти в країну свої банкноти.

Як писало з посиланням на російські митні дані агентство Reuters, лише за два з половиною роки повномасштабної війни в росію було імпортовано близько 2,3 млрд готівкових доларів та євро.

Основні поставки доларових банкнот йшли через Туреччину та ОАЕ. При цьому країну походження більша частина партій у статистиці не вказано.