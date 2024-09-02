Фондовий ринок росії обвалився до річного мінімуму

Фондовий ринок рф продовжує знижуватися. Його основний індикатор, індекс «Московської біржі», впав на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункта — рівня, якого не було з травня 2023 року. Про це пише The Moscow Times.

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За місяць він втратив 10%, знизившись із 2942,68 до 2650,32 пункта. Це був найгірший серпень для російського ринку за 25 років, з 1999 року.

Як зазначають експерти, ринок стурбований зростанням геополітичних ризиків та можливим підвищенням ключової ставки восени. З огляду на сьогоднішнє падіння обвал становить майже 12%.

Серпень став четвертим місяцем поспіль, коли російський фондовий ринок падає. З травневих піків (3450 пунктів) зниження становило майже 25%. Це можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років, такими як початок повномасштабної війни Росії проти України, пандемія та фінансова криза 2008 року.

Перераховуючи причини падіння, експерти виділяють високі відсоткові ставки, які б'ють за прибутками компаній і роблять акції менш привабливими в порівнянні з депозитами, облігаціями та фондами грошового ринку, висхідний санкційний тиск (останній пакет санкцій вдарив по металургійних компаніях та ряду інших галузей), а також схеми, що іноді дозволяли нерезидентам позбавлятися начебто заморожених російських паперів.