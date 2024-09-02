До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та на 19 копійок у продажу. Євро зросло на 23 копійки у купівлі та на 22 копійки у продажу.
2 вересня 2024, 17:29
Курс валют на вечір 2 вересня: долар та євро пішли вверх на міжбанку
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Відкриття 2 вересня
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Закриття 2 вересня
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Зміни
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41,00/41,03
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41,20/41,22
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20/19
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45,37/45,39
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45,60/45,61
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23/22
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 45,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,33−41,40, євро — 45,70−45,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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