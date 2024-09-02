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2 вересня 2024, 17:45

Майже половина доходу NVIDIA припадає лише на чотирьох таємних клієнтів

Виробник мікрочипів NVIDIA більш ніж подвоїв свій дохід у другому кварталі завдяки лише кільком «китам», на яких припадає майже половина всього доходу компанії. Про це пише Fortune, передає mezha.media.

Виробник мікрочипів NVIDIA більш ніж подвоїв свій дохід у другому кварталі завдяки лише кільком «китам», на яких припадає майже половина всього доходу компанії.

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Чотири клієнти, чиї імена не розголошуються, напряму придбали товари й послуги на 46% від 30 мільярдів доларів США доходу NVIDIA. Це становить приблизно 13,8 мільярда доларів США, згідно зі звітністю компанії за квартал.

Ділові зв’язки Nvidia з цими клієнтами настільки значні, що компанія відзначає їх у розділі своїх квартальних звітів під назвою «концентрація доходів», присвяченому кластерним ризикам.

Найпопулярнішими продуктами компанії є ШІ-чипи, такі як H200. Вони потрібні для навчання великих мовних моделей. Вони також використовуються для забезпечення виведення — процесу, який ChatGPT або Sora використовують для генерації відповідей на текстові запити.

Така залежність від кількох великих клієнтів також підкреслює занепокоєння на ринку щодо того, наскільки стійким може бути таке різке зростання лише в одному з напрямків бізнесу. Деякі інвестори, такі як Elliott Management та Citadel, висловлюють скептицизм щодо того, як довго це може тривати.

Джерело: Мінфін
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