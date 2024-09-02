Біткоїн-майнери фіксують найбільше падіння доходів за 11 місяців

У серпні 2024 року майнери першої криптовалюти видобули 13 843 біткоїнів (BTC) оціночною вартістю $827 млн. Цей показник став найменшим з вересня 2023 року. Про це свідчать дані Bitbo, пише Cointelegraph.
2 вересня 2024, 15:29
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У липні майнери видобули 14 725 BTC на суму $927 млн, що на 10% вище, ніж у серпні.
З березня 2024 року, коли біткоїн оновив історичний максимум, а прибуток майнерів перевищив $2 млрд, прибутковість видобутку BTC у серпні обвалилася на більш ніж 57%.
Зниження показників пов'язано зі скорочення кількості трансакцій, зростання складності видобутку і зменшення винагороди за майнінг блоку вдвічі у квітні 2024 року — з 6,25 до 3,125 BTC.
Зниження прибутковості видобутку змусило майнерів зайнятися пошуком альтернативних джерел доходу. Деякі підприємства перейшли на передачу обчислювальних потужностей фірмам, чия діяльність пов’язана з ШІ.
Джерело: Мінфін
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