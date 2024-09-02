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2 вересня 2024, 14:35

Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%

Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%.

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Також тепер у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками ЄП IV групи.

Водночас торги із закупівлі послуг з розмінування сільськогосподарських земель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro за участі не менше двох учасників.

Відповідні зміни до постанови № 284 ухвалили на засіданні уряду 23 серпня. Постанова набуває чинності з дня її опублікування. Це дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми.

Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

У бюджеті на програму компенсацій закладено 3 млрд грн. Уже зареєстрований 51 оператор протимінної діяльності.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обовʼязково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.

Джерело: Мінфін
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