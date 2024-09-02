Курс валют на 2 вересня: євро трохи зросло

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро подорожчало у покупці на 5 копійок, а у продажу на 2 копійки.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та додав 1 копійку у продажу. Євро додало у продажу 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,40 грн. Євро купують за 45,40 грн, а продають за 45,98 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,30−41,37, євро — 45,65−45,84 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,00−41,03 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,37−45,39 грн/євро.

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