Ціни на нафту падають

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 вересня 2024, 9:44

Ціни на нафту падають

Нафта продовжує втрачати в ціні на слабких даних з Китаю, перспективі збільшення пропозиції ОПЕК+. Про це повідомляє Reuters.

Нафта продовжує втрачати в ціні на слабких даних з Китаю, перспективі збільшення пропозиції ОПЕК+.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ціни

Ціни на нафту продовжили падіння в понеділок на очікуваннях збільшення видобутку ОПЕК+, починаючи з жовтня, а ознаки млявого попиту в Китаї та США, двох найбільших світових споживачів нафти, викликали занепокоєння щодо майбутнього зростання споживання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 61 цент, або на 0,8%, до 76,32 дол за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 52 центи, або на 0,7%, до 73,03 дол за барель.

Втрати відбулися після того, як минулого тижня ціна нафти Brent впала на 0,3%, а WTI — на 1,7%.

ОПЕК

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, група, відома як ОПЕК+, має намір продовжити заплановане збільшення видобутку нафти з жовтня.

Вісім членів ОПЕК+ планують збільшити видобуток на 180 000 барелів на добу у жовтні в рамках плану, який передбачає початок згортання останнього етапу скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, зберігаючи при цьому інші скорочення до кінця 2025 року.

Brent, і WTI зазнають збитків вже два місяці поспіль, оскільки занепокоєння щодо попиту з боку США та Китаю переважили нещодавні перебої з постачанням лівійської нафти на тлі суперечки між урядовими фракціями та напруженості в ключовому регіоні видобутку на Близькому Сході, пов'язаної з конфліктом між Ізраїлем та Сектором Газа.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Trezor и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами