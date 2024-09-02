Енергетики скасовують екстрені відключення світла, повертаючись до графіків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
2 вересня 2024, 9:10
Енергетики скасовують екстрені відключення й повертають графіки
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«За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях», — йдеться у повідомленні.
У разі змін ситуації, «Укренерго» повідомить про це окремо.
В НЕК «Укренерго» додали, що аварійні відключення також скасовані у всіх областях, де їх вводили раніше.
Джерело: Мінфін
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