Енергетики скасовують екстрені відключення й повертають графіки

Енергетики скасовують екстрені відключення світла, повертаючись до графіків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За вказівкою Укренерго повертаємось до графіків стабілізаційних відключень в місті Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій областях», — йдеться у повідомленні.

У разі змін ситуації, «Укренерго» повідомить про це окремо.

В НЕК «Укренерго» додали, що аварійні відключення також скасовані у всіх областях, де їх вводили раніше.