Офіційний курс НБУ: гривня зміцнилась

Національний банк України встановив на 2 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,0592 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 14 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 2 вересня встановив офіційний курс євро на рівні 45,50 грн (на 30 серпня було встановлено на рівні 45,70 грн). Європейська валюта подешевшала на 20 копійок.

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