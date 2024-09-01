Виробнича активність в Китаї впала до мінімуму за півроку

В серпні виробнича активність в Китаї впала до шестимісячного мінімуму, оскільки ціни на продукцію впали, а власники боролися за замовлення, що змусило політиків продовжити реалізацію планів щодо надання більшого стимулу домогосподарствам. Про це повідомляє Reuters, передає ЕП.

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Індекс менеджерів із закупівель Національного бюро статистики Китаю знизився до 49,1 з 49,4 у липні, що стало шостим зниженням поспіль і четвертим місяцем нижче позначки 50, що відокремлює зростання від спаду. Він не дотягнув до середнього прогнозу 49,5 в опитуванні Reuters.

Після похмурого другого кварталу друга за величиною економіка світу ще більше втратила темпи в липні, що змусило політиків дати зрозуміти, що вони готові відійти від своєї стратегії вливання коштів в інфраструктурні проекти, натомість націлившись на нові стимули для домогосподарств.

Настрої серед виробників залишаються похмурими, оскільки багаторічна криза нерухомості стримує внутрішній попит, а західні обмеження накладаються на китайський експорт, зокрема електромобілів.