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1 вересня 2024, 9:51

ВПО можуть отримати пільговий іпотечний кредит через регіональні відділення Держмолодьжитла

Кабінет міністрів України удосконалив порядок пільгового іпотечного кредитування за програмою «Житлові приміщення для ВПО» і тепер ця категорія громадян може подати заяву про отримання пільгового іпотечного кредиту до регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, повідомляє прес-служба міністерства реінтеграції.

Кабінет міністрів України удосконалив порядок пільгового іпотечного кредитування за програмою «Житлові приміщення для ВПО» і тепер ця категорія громадян може подати заяву про отримання пільгового іпотечного кредиту до регіональних відділень Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, повідомляє прес-служба міністерства реінтеграції.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини«Сьогодні Кабмін схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)», — йдеться в повідомленні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Сьогодні Кабмін схвалив постанову «Про внесення змін до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)», — йдеться в повідомленні.

Згідно з постановою, до порядку пільгового іпотечного кредитування ВПО вноситься низка змін щодо перевірки інформації про наявність у заявника доходів, житла у власності заявника та членів його сім'ї, а також фактів отримання заявником або членами його сім'ї за рахунок бюджетних коштів пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла або відповідної грошової компенсації.

«Наразі ВПО можуть подати заяву про намір отримати пільговий іпотечний кредит особисто до регіональних відділень Держмолодьжитла. Такий механізм діятиме до моменту відновлення відповідної послуги на порталі Дія», — зазначили в міністерстві.

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Джерело: Мінфін
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