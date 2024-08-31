Уряд продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
31 серпня 2024, 13:15
Кабмін продовжив виплати деяким категоріям переселенців
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30 серпня Кабмін вніс відповідні зміни до постанови КМУ від
Таким чином, виплати будуть продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів та людей з інвалідністю.
Крім того, після 1 вересня уряд продовжить виплати на проживання для ВПО, які потребують підтримки.
Джерело: Мінфін
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