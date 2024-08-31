Кабмін продовжив виплати деяким категоріям переселенців

Уряд продовжив виплати державної допомоги для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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30 серпня Кабмін вніс відповідні зміни до постанови КМУ від 20.03.2022 «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам». Ними передбачається продовження виплат на наступний шестимісячний період для особливо вразливих категорій ВПО.

Таким чином, виплати будуть продовжені внутрішньо переміщеним особам, які зараз отримують державну допомогу на проживання відповідно до визначених раніше категорій вразливості. Йдеться, зокрема, про пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Крім того, після 1 вересня уряд продовжить виплати на проживання для ВПО, які потребують підтримки.