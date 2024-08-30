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30 серпня 2024, 19:05

monobank запускає новий сервіс для оптимізації оформлення онлайн-замовлень

Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий сервіс. Це кнопка mono checkout, яка дозволить заповнювати дані покупця про оплату та доставку онлайн-замовлень. Все це відбуватиметься автоматично.

Співзасновник monobank Олег Гороховський анонсував новий сервіс.

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«Мене дуже дратує процес онлайн-замовлень. Щоразу сайти запитують як мене звати, який у мене номер, імейл, відділення пошти — і це ще програма мінімум. Іноді доходить до індексів, адрес і до сальто назад», — пояснив Олег Гороховський мету створення mono checkout.

Він також акцентував, що торік на покупки онлайн було витрачено 182 млрд грн, але клієнтський досвід має такий вигляд, ніби «в нього багато не інвестували». У Monobank вирішили зробити цей процес зручним.

«mono checkout — це кнопка замовлень на сайті, де потрібно лише авторизуватися через застосунок mono, і ми автоматично заповнимо всі нудні дані за вас: ім'я, номер та відділення пошти! Тепер оформлення замовлення займає максимум хвилину замість пʼяти», — зазначив Олег Гороховський.

Співзасновник Monobank вважає, що такий досвід має стати новим стандартом у покупках. Підключити та протестувати mono checkout можна вже зараз.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
Три літри
Три літри
30 серпня 2024, 19:18
#
Хіба він новий?
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