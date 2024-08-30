До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі на 11 копійок у продажу. Євро впало на 15 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу.
30 серпня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 30 серпня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 30 серпня
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Закриття 30 серпня
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Зміни
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41,10/41,14
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41,00/41,03
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10/11
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45,56/45,59
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45,41/45,43
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15/16
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,00−41,45 грн. Євро купують за 45,41 грн, а продають за 46,05 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,30−41,40, євро — 45,75−45,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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