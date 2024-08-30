Мільярди юанів зависли між росією та Китаєм через санкції — Reuters

Проблеми при проведенні платежів з Китаєм, які виникли в експортерів з росії кілька місяців тому через санкції, посилилися у серпні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Обсяг транзакцій, що зависли, за словами співрозмовників агентства, оцінюється в десятки мільярдів юанів.

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Труднощі з проведенням платежів почалися після того, як у червні Мінфін США розширив список санкцій проти росії, розповіло одне з джерел Reuters. Обмеження, зокрема, торкнулися десятків китайських постачальників. Того ж місяця США посилили механізм вторинних санкцій, у тому числі проти іноземних банків, за допомогу з угодами з росією.

«В той момент було припинено всі транскордонні перекази до Китаю. Ми знайшли рішення, але для цього потрібно близько трьох тижнів. За цей довгий період обсяги торгівлі різко скоротилися», — наводить агентство співрозмовника.

За словами джерела, одним зі способів розв'язання проблеми стала купівля золота, яке потім продавалося у Гонконгу, а виручені кошти надходили на рахунки у місцевому банку. Також під час укладання угод постачальники почали використовувати посередників, але через це значно зросли витрати на обробку транзакцій, зазначає Reuters.

З даних китайської митниці, які наводить Reuters, випливає, що в першій половині 2024 року товарообіг між Китаєм і росією зріс на 1,6%, до $137 млрд. Однак через проблеми з платежами імпорт із Китаю в січні—липні 2024 року скоротився більш як на 1%, до $62 млрд.