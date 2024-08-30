Цифрові гіганти з перше півріччя 2024 року сплатили податок на додану вартість на суму 5,2 мільярда гривень. Про це повідомив голова Комітету фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
30 серпня 2024, 16:27
Google, Apple, Meta: техногіганти сплатили 5 млрд грн податків в Україні
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За його словами, сума нарахувань ПДВ у порівнянні з першим півріччям 2023 року збільшилась на 1,4 мільярда гривень.
Лідери серед платників ПДВ з цифрових послуг не змінилися:
- Google.
- Apple.
- Meta Platforms.
- Valve Corporation.
- Etsy.
За словами Гетманцева, вони не чекали на граничний строк і вже сплатили задекларовані зобов’язання з ПДВ.
Джерело: Мінфін
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