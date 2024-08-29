До закриття міжбанку курс долара впав на 7 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 27 копійок у купівлі та у продажу.
29 серпня 2024, 17:37
Курс валют на вечір 29 серпня: євро впало на міжбанку на 27 копійок, долар на 7 копійок
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Відкриття 29 серпня
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Закриття 29 серпня
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Зміни
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41,17/41,21
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41,10/41,14
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7/7
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45,82/45,85
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45,55/45,58
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27/27
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,65 грн, а продають за 46,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,34−41,44, євро — 45,84−46,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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