У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
29 серпня 2024, 12:57
Чи скуповувати євро і долар у вересні: Яким буде курс долара і євро у вересні? (відео)
- Яким буде курс долара і євро у вересні
- Зовнішні фактори, які впливають на курс валют
- Внутрішні фактори, які впливають на курс валют
- Прогноз по курсу долара та євро на вересень 2024 року
- Прогноз курсу долара та євро на період з 29 серпня по 4 вересня.
Джерело: Мінфін
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