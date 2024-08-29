Курс валют на 29 серпня: євро в банках подешевшало на 17 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та втратив 5 копійок у продажу. Євро подешевшало у покупці на 17 копійок, а у продажу на 14 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та втратив 2 копійки у продажу. Євро додало 2 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,50 грн. Євро купують за 45,68 грн, а продають за 46,26 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,38−41,47, євро — 45,93−46,12 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,17−41,21 грн/$. Торги євро проходять на рівні 45,82−45,85 грн/євро.

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