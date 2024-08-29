Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 612 390 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 серпня 2024, 8:14
Втрати ворога за 28 серпня: 1 200 російських окупантів, 3 танки та 21 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу - близько 612390 (+1200) осіб,
- танків — 8571 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 16699 (+18) од,
- артилерійських систем — 17549 (+27) од,
- РСЗВ — 1174 (+0) од,
- засоби ППО — 939 (+1) од,
- літаків - 368 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14369 (+21),
- крилаті ракети — 2556 (+3),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23706 (+52) од,
- спеціальна техніка — 2965 (+15)
Джерело: Мінфін
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