Nasdaq планує запустити торгівлю опціонами на біткоїн-індекс

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Що відомо

Новий продукт торгуватиметься під тикером XBTX. На думку представників Nasdaq, він надасть їхнім клієнтам складний інструмент для управління та хеджування інвестицій у першу криптовалюту за допомогою опціонів.

«Ми пишаємося партнерством з CF Benchmarks щодо опціонів індексу Nasdaq Bitcoin, надаючи учасникам ринку надійні фінансові шляхи для доступу до екосистеми цифрових активів», — заявив віцепрезидент Nasdaq Грег Феррарі.

Топменеджер фондової біржі зазначив, що їхня співпраця з компанією CF Benchmarks веде до подальшого об'єднання криптогалузі та традиційного ринку цінних паперів.

Така взаємодія свідчить про «зрілість сфери цифрових активів», наголосив Феррарі.

Новий продукт відстежуватиме індекс CME CFE CF Bitcoin Real-Time Index (BRTI). Аналітики зазначають, що в разі схвалення XBTX вони стануть першими криптовалютними деривативами, що пройшли кліринг в Опціонній кліринговій корпорації США (OCC).

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Згідно із заявкою Nasdaq, продукт передбачає виконання за європейським зразком і готівковий розрахунок.

Остаточна вартість розрахунків ґрунтується на нью-йоркському варіанті довідкового курсу біткоїна CME CF (BRRNY). Він оновлюється щосекунди шляхом агрегування даних про ордери на актив до долара США з провідних криптовалютних бірж.

Генеральний директор CF Benchmarks Суї Чанг зазначив, що спотові опціони на першу криптовалюту, що укладаються на BRRNY, орієнтуються на ф’ючерсні та опціонні контракти, які пропонує CME. Вони доповнять уже наявні на ринку криптовалютні біржові продукти на базі біткоїна.