У червні банки видали іпотечних кредитів на мільярд

Українські банки у червні 2024 року видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Українські банки в червні видали іпотеки на мільярд. Під час опитування відповіді надали 38 банків, частка яких становить 98,9% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Обсяг наданих іпотечних кредитів у червні 2024 року зменшився на 41,5%, порівняно з травнем. Водночас, він на 34,3% вищий за показник червня минулого року.

Про видачу нової іпотеки у перший місяць літа проінформували 11 банків. Більшість угод укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити були укладені в межах програми «єОселя».

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами другий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Найбільше іпотечних кредитів у червні видали у Києві та Київській області — 274 договори на загальну суму 517,8 млн грн, що становить 51% від загального обсягу.

На другому місці по сумі кредитів перебуває Львівська область — 29 договорів на 63 млн грн, на третьому — Дніпропетровська (32 договори на 42 млн грн), а на четвертому — Вінницька (26 договорів на 41 млн грн).