Lego випередила загальний ринок іграшок у першому півріччі

Продажі конструкторів Lego випередили загальний ринок іграшок у першому півріччі цього року на тлі високого попиту в Європі та Північній Америці. Про це 28 серпня пише Reuters з посиланням на повідомлення данського виробника іграшок, передає Forbes.

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Продажі Lego з січня по червень зросли на 13% і становили $4,7 млрд. Для порівняння, торік Lego збільшила продажі за перше півріччя лише на 1% у річному обчисленні, а у 2022 році — на 17%.

Різке зростання продажів Lego контрастує зі стагнацією світового ринку іграшок і слабкими продажами таких конкурентів, як виробник ляльок Барбі Mattel і творець лінії іграшок My Little Pony, компанія Hasbro.

Cвітовий ринок іграшок цього року стагнує після 7-відсоткового спаду продажів минулого року, зазначив виконавчий директор Lego Нільс Крістіансен.

Компанія планує відкрити близько 100 магазинів цього року, що трохи менше, ніж у попередні роки. У результаті загальна кількість магазинів перевищить 1100.