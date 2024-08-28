До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро впало на 25 копійок у купівлі та на 23 копійки у продажу.
28 серпня 2024, 17:38
Курс валют на вечір 28 серпня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 28 серпня
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Закриття 28 серпня
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Зміни
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41,27/41,30
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41,17/41,21
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10/9
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46,01/46,02
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45,76/45,79
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25/23
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,55 грн. Євро купують за 45,85 грн, а продають за 46,40 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,49, євро — 45,91−46,10 грн.
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Джерело: Мінфін
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