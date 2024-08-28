Банківські установи планують припинити роботу. Це відбудеться наступного тижня. Про це написав глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
28 серпня 2024, 16:37
У Покровську з 2 вересня закриються всі банки. Залишаться лише банкомати
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Робота банків
«До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати», — повідомив Філашкін.
За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей
«Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив він.
Нагадаємо
Наразі у Покровську спостерігається найбільша активність рф. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду.
Джерело: Мінфін
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