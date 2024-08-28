У Покровську з 2 вересня закриються всі банки. Залишаться лише банкомати

Робота банків

«До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати», — повідомив Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

«Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив він.