Міністерство фінансів та Нацбанк проти підвищення до 50% податку на прибуток для банків в рамках законопроєкту № 11416д. Про ценаписав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.
Підвищення до 50% податку на прибуток для банків: Мінфін та НБУ виступили проти
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Підвищення податку для банків
«Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони говорять, що тоді ризик внутрішнього запозичення. Ну я з ними згоден. Тут важко посперечатися. Ця норма знімається з закону», — написав депутат.
За його даними, Нацбанк теж виступив проти вказаної ініціативи, зазначивши, що це ризик додаткової докапіталізації державних банків.
Як написав Голова податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі:
За результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту:
- підвищення ВЗ обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;
- ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;
- податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ);
- дещо уточнили авансовий внесок з АЗС;
- збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;
- 1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.
«Всі зміни погоджені Мінфіном», — написав він.
Нагадаємо
26 серпня Железняк оприлюднив доопрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків (№ 11416), який передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.
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