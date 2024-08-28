Підвищення до 50% податку на прибуток для банків: Мінфін та НБУ виступили проти

Міністерство фінансів та Нацбанк проти підвищення до 50% податку на прибуток для банків в рамках законопроєкту № 11416д. Про це написав заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

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Підвищення податку для банків

«Мінфін виступив відкрито проти підвищення податку на банки до 50%. По-перше, проти МВФ. По-друге, вони говорять, що тоді ризик внутрішнього запозичення. Ну я з ними згоден. Тут важко посперечатися. Ця норма знімається з закону», — написав депутат.

За його даними, Нацбанк теж виступив проти вказаної ініціативи, зазначивши, що це ризик додаткової докапіталізації державних банків.

Як написав Голова податкового комітету Данило Гетманцев в телеграм-каналі:

За результатами робочої групи по ресурсному законопроєкту:

підвищення ВЗ обмежене податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан;

ВЗ буде спрямовуватись через спецфонд виключно на фінансування ЗСУ;

податок на надприбуток банків прибрали (категорична позиція Мінфіну та НБУ);

дещо уточнили авансовий внесок з АЗС;

збільшення ставки податку на прибуток фінустанов підвищимо на майбутнє, а не на 2024 рік як пропонувалося;

1% військовий збір для юросіб на єдиному податку третьої групи прибрали.

«Всі зміни погоджені Мінфіном», — написав він.

Нагадаємо

26 серпня Железняк оприлюднив доопрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків (№ 11416), який передбачає підвищення податку на прибуток банків у 2024 році з 25% до 50% і на прибуток фінансових компаній з 18% до 25%, а також подання щомісячної звітності з податку на доходи фізосіб.