Мільйони співробітників можуть втратити робочі місця через штучний інтелект. Профспілки Великобританії попереджають про це банки, страхові компанії та бухгалтерські фірми, пише Financial Times.
28 серпня 2024, 13:57
Банки у Британії закликають готуватися до масових звільнень на тлі розвитку ШІ
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Профспілки спираються на червневий звіт Citigroup, у якому йдеться про скорочення половини робочих місць у банківській сфері внаслідок автоматизації.
«У майбутньому до 54% робочих місць у банківській сфері та 48% у страхуванні замінить штучний інтелект. Очікується, що скорочення через інтеграцію ШІ сильніше торкнуться сектору фінансових послуг», — йдеться в документі.
Джерело: Мінфін
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