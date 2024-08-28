Банки у Британії закликають готуватися до масових звільнень на тлі розвитку ШІ

Мільйони співробітників можуть втратити робочі місця через штучний інтелект. Профспілки Великобританії попереджають про це банки, страхові компанії та бухгалтерські фірми, пише Financial Times.

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Профспілки спираються на червневий звіт Citigroup, у якому йдеться про скорочення половини робочих місць у банківській сфері внаслідок автоматизації.

«У майбутньому до 54% робочих місць у банківській сфері та 48% у страхуванні замінить штучний інтелект. Очікується, що скорочення через інтеграцію ШІ сильніше торкнуться сектору фінансових послуг», — йдеться в документі.