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28 серпня 2024, 14:17

Ціни на золото знизилися на тлі зростання долара

Ціни на золото знизилися на азіатських торгах у середу, оскільки долар відновився з 13-місячних мінімумів, при цьому у фокусі ринків залишаються ключові дані щодо інфляції, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок ФРС. Про це пише investing.com.

Ціни на золото знизилися на азіатських торгах у середу, оскільки долар відновився з 13-місячних мінімумів, при цьому у фокусі ринків залишаються ключові дані щодо інфляції, які дадуть додаткові підказки щодо процентних ставок ФРС.

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Золото

Однак жовтий метал залишається в межах видимості піків, досягнутих цього місяця, оскільки геополітичні побоювання підігрівають попит, тоді як перспектива зниження відсоткових ставок у США також сприяє зростанню цін на золото.

Спотова ціна опустилася на 0,5%, до $2 512,88 за унцію, а грудневі ф'ючерси просіли на 0,2% до $2 547,60 за унцію на 00:37 за східним часом (04:37 GMT). Минулого тижня спотові ціни досягли рекордного максимуму $2 532,05 за унцію.

Долар

Жовтий метал відірвався від рекордних максимумів на тлі відновлення долара з 13-місячних мінімумів, досягнутих раніше цього тижня.

Однак золото зберігає більшу частину своїх досягнень, тоді як відновлення долара виглядає стриманим на тлі очікувань, що зберігаються, початку зниження ставок ФРС у вересні.

На останніх сесіях «голубині» коментарі чиновників ФРС зміцнили цю ідею, і трейдери розділилися на думці, на скільки буде знижено ставку — на 25 чи 50 базисних пунктів.

ФРС

Цієї п'ятниці буде опубліковано індекс цін PCE — кращий індикатор ФРС, який дасть додаткові підказки щодо динаміки відсоткових ставок.

Зниження ставок сприятливо для золота, оскільки воно знижує альтернативні витрати інвестування у низькодохідні активи. На цьому тлі також спостерігається приплив коштів до інших дорогоцінних металів, хоча вони значною мірою відставали від ралі золота за останній місяць.

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Джерело: Мінфін
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