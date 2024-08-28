Власний капітал Нацбанку зріс на 29%

Національний банк збільшив розмір власного капіталу до 543 млрд грн, що на 29% більше за перше півріччя 2024 року. Збільшення капіталу відбулося переважно завдяки накопиченню прибутку. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Прибуток становив 122,6 млрд грн за пів року і був сформований переважно завдяки переоцінці фінансових інструментів у розмірі 115,4 млрд грн (внаслідок зміни офіційного валютного курсу та їх справедливої вартості).

Водночас обсяг активів НБУ за підсумками першого півріччя зменшився на 1% та становить 2,38 трлн грн.

На це вплинуло зменшення на 6,5% міжнародних резервів (з $40,5 млрд до $37,9 млрд) та зменшення на 18% кредитного портфеля внаслідок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобовʼязання Нацбанку на кінець першого півріччя 2024 року становили 1,83 трлн, що складає 77% від активів.