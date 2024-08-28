Курс валют на 28 серпня: долар в банках подешевшав на 9 копійок, євро — на 5 копійок

У середу на готівковому ринку курс долара втратив 9 копійок у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Євро подешевшало у покупці та у продажу на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та втратив 2 копійки у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,11−41,60 грн. Євро купують за 45,85 грн, а продають за 46,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,48, євро — 46,00−46,17 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,27−41,30 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,01−46,02 грн/євро.

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