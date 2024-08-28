Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 090 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 611 190 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
28 серпня 2024, 8:29
Втрати ворога за 27 серпня: 1 090 російських окупантів, 5 танків, 94 БПЛА та 1 літак
Втрати ворога
- особового складу — близько 611190 (+1090) осіб,
- танків — 8568 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 16681 (+14) од,
- артилерійських систем — 17522 (+27) од,
- РСЗВ — 1174 (+1) од,
- засоби ППО - 938 (+1) од,
- літаків - 368 (+1) од,
- гелікоптерів / helicopters — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14348 (+94),
- крилаті ракети - 2553 (+6),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 23654 (+41) од,
- спеціальна техніка — 2950 (+6)
Джерело: Мінфін
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