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28 серпня 2024, 16:10

50$ кешбеку за міжнародні перекази від Payoneer для клієнтів ПУМБ

З 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року отримуйте кешбек від Payoneer у розмірі 50 $ за реєстрацію через застосунок ПУМБ Online та отримання платежів по акаунту на суму від 1000$.

Умови участі для отримання кешбеку:

  • Сума кешбеку: 50 USD.
  • Сума платежів отриманих на аккаунт Payoneer для отримання кешбеку має бути в еквіваленті 1000 USD.
  • Термін для отримання кешбеку: 30 днів з моменту реєстрації.

Як отримати кешбек:

  1. Авторизуйтесь в додатку ПУМБ Online.
  2. Перейдіть у меню: Платежі — Міжнародні перекази — Payoneer.
  3. Створіть акаунт в Payoneer, натиснувши на кнопку «Зареєструватись» та введіть необхідні для реєстрації дані.
  4. Дочекайтеся підтвердження на електронну пошту від Payoneer про успішну реєстрацію.
  5. Пройдіть авторизацію в Payoneer через застосунок ПУМБ Online.
  6. Протягом 30 днів з моменту реєстрації отримуйте платежі на баланс
  7. Payoneer в загальній сумі 1000 USD (або еквівалент).
  8. Отримайте свій кешбек від Payoneer.

Переваги виведення коштів з акаунту Payoneer на баланс у ПУМБ:

  • Мінімальна сума на виведення коштів — 10 USD/EUR
  • Вивести кошти можливо в валютах USD та EUR
  • 0% — комісія ПУМБ
  • до 3% — комісія Payoneer
  • В день можна здійснити максимум 5 виведень коштів обсягом не більше 5 000 USD/EUR

Більше про Payoneer та як це працює у ПУМБ Online читайте тут

Зверніть увагу!

Платежі загальною сумою менше, ніж зазначено в умовах, не отримають кешбек. Отримати кешбек у 50$, при виконанні умов, можуть акаунти створені з 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року.

Джерело: Мінфін
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