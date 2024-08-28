З 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року отримуйте кешбек від Payoneer у розмірі 50 $ за реєстрацію через застосунок ПУМБ Online та отримання платежів по акаунту на суму від 1000$.
Новини компанії
28 серпня 2024, 16:10
50$ кешбеку за міжнародні перекази від Payoneer для клієнтів ПУМБ
Умови участі для отримання кешбеку:
- Сума кешбеку: 50 USD.
- Сума платежів отриманих на аккаунт Payoneer для отримання кешбеку має бути в еквіваленті 1000 USD.
- Термін для отримання кешбеку: 30 днів з моменту реєстрації.
Як отримати кешбек:
- Авторизуйтесь в додатку ПУМБ Online.
- Перейдіть у меню: Платежі — Міжнародні перекази — Payoneer.
- Створіть акаунт в Payoneer, натиснувши на кнопку «Зареєструватись» та введіть необхідні для реєстрації дані.
- Дочекайтеся підтвердження на електронну пошту від Payoneer про успішну реєстрацію.
- Пройдіть авторизацію в Payoneer через застосунок ПУМБ Online.
- Протягом 30 днів з моменту реєстрації отримуйте платежі на баланс
- Payoneer в загальній сумі 1000 USD (або еквівалент).
- Отримайте свій кешбек від Payoneer.
Переваги виведення коштів з акаунту Payoneer на баланс у ПУМБ:
- Мінімальна сума на виведення коштів — 10 USD/EUR
- Вивести кошти можливо в валютах USD та EUR
- 0% — комісія ПУМБ
- до 3% — комісія Payoneer
- В день можна здійснити максимум 5 виведень коштів обсягом не більше 5 000 USD/EUR
Більше про Payoneer та як це працює у ПУМБ Online читайте тут
Зверніть увагу!
Платежі загальною сумою менше, ніж зазначено в умовах, не отримають кешбек. Отримати кешбек у 50$, при виконанні умов, можуть акаунти створені з 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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