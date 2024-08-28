50$ кешбеку за міжнародні перекази від Payoneer для клієнтів ПУМБ

З 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року отримуйте кешбек від Payoneer у розмірі 50 $ за реєстрацію через застосунок ПУМБ Online та отримання платежів по акаунту на суму від 1000$.

Умови участі для отримання кешбеку:

Сума кешбеку: 50 USD.

Сума платежів отриманих на аккаунт Payoneer для отримання кешбеку має бути в еквіваленті 1000 USD.

Термін для отримання кешбеку: 30 днів з моменту реєстрації.

Як отримати кешбек:

Авторизуйтесь в додатку ПУМБ Online. Перейдіть у меню: Платежі — Міжнародні перекази — Payoneer. Створіть акаунт в Payoneer, натиснувши на кнопку «Зареєструватись» та введіть необхідні для реєстрації дані. Дочекайтеся підтвердження на електронну пошту від Payoneer про успішну реєстрацію. Пройдіть авторизацію в Payoneer через застосунок ПУМБ Online. Протягом 30 днів з моменту реєстрації отримуйте платежі на баланс Payoneer в загальній сумі 1000 USD (або еквівалент). Отримайте свій кешбек від Payoneer.

Переваги виведення коштів з акаунту Payoneer на баланс у ПУМБ:

Мінімальна сума на виведення коштів — 10 USD/EUR

Вивести кошти можливо в валютах USD та EUR

0% — комісія ПУМБ

до 3% — комісія Payoneer

В день можна здійснити максимум 5 виведень коштів обсягом не більше 5 000 USD/EUR

Більше про Payoneer та як це працює у ПУМБ Online читайте тут

Зверніть увагу!

Платежі загальною сумою менше, ніж зазначено в умовах, не отримають кешбек. Отримати кешбек у 50$, при виконанні умов, можуть акаунти створені з 1 серпня 2024 року до 31 грудня 2024 року.