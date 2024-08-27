Банкір з рф володіє лізинговою компанією в Україні — НБУ

Національний банк України визнав небездоганною ділову репутацію ТОВ «Лізинг Тайм» та власника цієї компанії — Грегорі Штульберга. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 26 серпня, вони набирають чинності з дня їхнього ухвалення, повідомляє пресслужба регулятора.

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«За результатами опрацювання наявної інформації Національний банк отримав підтвердження факту володіння Штульбергом Грегорі Ісааковичем російським АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк», зокрема підтвердження від державних органів розвідувального співтовариства України», — зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що рішенням РНБО від 22 лютого 2023 року Україна запровадила санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані у росії, у тому числі щодо «Алеф-Банку». Згідно з чинним законодавством, це є підставою для визнання небездоганної ділової репутації як власника російського банку, так і його фінансової компанії в Україні.

«Національний банк здійснить подальші дії щодо ТОВ „Лізинг тайм“, пов’язані з визнанням ділової репутації фінансової компанії та її власника небездоганною», — додали у НБУ.