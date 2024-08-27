Мінфін залучив 5,4 млрд від розміщення ОВДП

Міністерство фінансів залучило до бюджету 5,4 млрд грн на аукціоні ОВДП 27 серпня. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Найбільшу популярність мали папери на три роки під 16,38%. При цьому ставка була трохи меншою, ніж у попередній раз — 16,43%.

Водночас ставку дворічних ОВДП збільшили з 15,41% до 15,44% й попит на такі папери суттєво зріс, якщо порівнювати з попереднім аукціоном — 20 серпня було залучено 5 млн, а 27 серпня — 624 млн.