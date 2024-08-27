До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та у продажу.
27 серпня 2024, 17:28
Курс валют на вечір 27 серпня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 27 серпня
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Закриття 27 серпня
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Зміни
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41,37/41,39
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41,27/41,30
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10/9
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46,18/46,19
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46,10/46,11
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8/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,200−41,59 грн. Євро купують за 45,90 грн, а продають за 46,45 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 46,00−46,19 грн.
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Джерело: Мінфін
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