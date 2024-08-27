У Німеччині спостерігають падіння інвестицій та споживання

Німецька економіка стикнулась з падінням інвестицій та споживання.Про це повідомляє Bloomberg.

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Інвестиції та споживчі витрати вплинули на економіку Німеччини в другому кварталі, зруйнувавши надії на те, що країна нарешті зможе залишити позаду роки стагнації.

Скорочення ВВП на 0,1% включало падіння капітальних інвестицій на 2,2% і падіння приватного споживання на 0,2%. Державні витрати, тим часом, зросли на 1%.

Хоча найбільша економіка Європи розпочала рік на міцному фундаменті, їй важко втримати цей імпульс. Останні показники свідчать про погіршення настроїв серед компаній, особливо у ключовому виробничому секторі.

Промисловий сектор страждає від пригніченого зовнішнього попиту, високої вартості запозичень та посилення політичної невизначеності. Очікуване відновлення споживчого попиту на фоні значного підвищення заробітних плат також поки що не відбулося.