За тиждень, з 19 по 26 серпня, середня вартість скрапленого газу зросла на 41 копійку — до 28,64 гривні за літр. Про це пише enkorr із посиланням на моніторинг Консалтингової групи «А-95».
27 серпня 2024, 17:45
Ціни на АЗС: автогаз за тиждень подорожчав ще на 40 копійок
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Як змінилися ціни
Першими підвищили ціни преміуммережі ОККО й WOG — на 50 копійок, до 29,99 грн/л. Слідом за ними — у середньому на 20−74 копійки — зросла вартість й у більшості мереж середнього і нижнього цінових діапазонів.
Найбільше — на 1,5 грн — здорожчав газ у мережі Amic у Київській області, найменше — на 10 копійок — на станціях VST в Одеській області.
За тиждень (станом на 26 серпня) різниця між цінами на ресурс у маркетмейкерів і дискаунтерів зросла на 15 копійок і становить 2,86 грн/л.
Джерело: Мінфін
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