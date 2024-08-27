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27 серпня 2024, 16:44

В Україні анонсували запровадження принципу «воюй або працюй»

Анонсований прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем принцип «Воюй або працюй» передбачає низку заходів із детінізації економіки країни, а також сфокусований на поверненні українських біженців. Про це сказав прем'єр на форумі «Україна 2024. Незалежність» у Києві у вівторок, пише «Інтерфакс-Україна».

Анонсований прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем принцип «Воюй або працюй» передбачає низку заходів із детінізації економіки країни, а також сфокусований на поверненні українських біженців.
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль

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Що відомо

«Там ціла низка заходів із детінізації, щоб надати можливість (вийти з „тіні“) не лише тим людям, які працюють в Україні та отримують зарплату в конвертах, що неприпустимо, але також наше ключове завдання — створити умови, коли ми зможемо повернути людей з-за кордону», — сказав прем'єр.

«Це теж наша стратегія: повернути людей, які зможуть працювати тут і платити податки тут, підтримувати наші Сили оборони», — уточнив Шмигаль.

За його словами, щоб фінансово підтримувати сектор безпеки і оборони, Україна повинна мати 10 млн робочих місць, тоді як, згідно з офіційними даними, їхня кількість менша за 8 млн.

Прем'єр додав, що наразі в економіці присутня ціла низка професій, які не сплачують критично важливі для держбюджету податки.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+28
potator
potator
27 серпня 2024, 16:56
#
Снять с пособия 500 евро и дать возможность пахать как конь за 200 долларов
+
+15
potator
potator
27 серпня 2024, 17:06
#
«Воюй или работай» мы выбираем третье, иди ка ты денис в жо…у
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