29 серпня, до Дня памʼяті захисників України, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку «Хвилина мовчання». Про це йдеться у повідомленні Укрпошти.

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Що зображено на марці

На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова «Марсове поле. Львів» (2023) та «Меморіал на Майдані Незалежності. Київ» (2024).

Цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив «і жах, і кров, і смерть, і відчай», хто боровся й поліг за нашу землю.

Тираж — 350 000 поштових марок.

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 серпня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.