Meta живитиме свої дата-центри геотермальною енергією

Meta оголосила про партнерство зі стартапом Sage Geosystems, у межах якого компанія планує забезпечити геотермальною енергією свої дата-центри. Потенційно йдеться про 150 МВт енергії. Про це пише mezha.media.

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За інформацією Meta, це партнерство дозволить значно розширити використання геотермальної енергії в США. Угода сторін передбачає співпрацю над проєктом, першу фазу якого планують запустити в 2027 році.

За інформацією Reuters, місце розташування ще не визначено, але воно буде на схід від Скелястих гір. Фінансові умови угоди не розголошуються.

Заява Meta з’явилася в той час, коли адміністрація президента Джо Байдена звертається до великих технокомпаній з проханням інвестувати в нову екологічно чисту енергетику, щоб покрити зростаючий попит на електроенергію.

Цей сплеск зумовлений впровадженням таких технологій, як генеративний штучний інтелект, які потребують великих обсягів електроенергії для живлення центрів обробки даних.