Як заробляти пасивно на криптовалюті

У світі криптовалют все більше людей прагнуть отримувати пасивний дохід, не витрачаючи багато часу на щоденні операції. Незважаючи на волатильність, криптовалюта пропонує кілька варіантів для пасивного заробітку. У цій статті Обміфай, відомий моніторинг криптообмінників, розгляне найпопулярніші способи отримання такого заробітку, їхні переваги та ризики, щоб допомогти вам обрати найбільш підходящі варіанти.

Пасивний дохід у криптовалюті: що це?

Це процес отримання заробітку без активної участі в торгівлі або інших трудомістких операціях. На відміну від традиційного заробітку, де необхідно постійно займатися моніторингом і управлінням, або ж торгувати, пасивний прибуток у крипті дозволяє отримувати дохід, використовуючи свої активи або технічне обладнання. Для цього існує безліч способів, які можуть варіюватися за рівнем прибутковості та ризиків.

ТОП варіантів отримання пасивного доходу від криптовалюти

Стейкінг

Це процес утримання криптовалюти на гаманці для підтримки мережі блокчейну. Інвестор надає свої монети в розпорядження мережі, і за це отримує винагороду у вигляді нових монет. Стейкінг (або холдинг) став особливо популярним завдяки своїй простоті та відносно високому проценту прибутковості. Деякі криптобіржі пропонують винагороди до 20% річних у криптовалютних дивідендах, що значно перевищує традиційні банківські депозити та навіть ті гроші, які пропонує фондовий ринок.

Майнінг

Це процес створення нових криптовалютних токенів шляхом вирішення складних математичних задач. Хоча майнінг вимагає початкового капіталу на обладнання та електроенергію, він здатний приносити стабільний прибуток. Майнери отримують винагороду у вигляді нових монет та комісій за обробку транзакцій у мережі, що робить цей спосіб привабливим для довгострокових інвесторів. Майніти можна як самостійно, так і в «пулах» — спільно з іншими користувачами.

Криптобот

На ринку сьогодні існує кілька варіантів автоматизувати торгівлю на споті. Такий трейдинг може приносити до кількох «іксів» на рік, але потрібно розуміти, що і ризики тут високі. Якщо обрані монети підуть вниз, туди ж піде і весь депозит, а розвороту або відчутного зростання можна чекати місяцями, якщо не роками. При виборі цього способу інвестору слід враховувати не тільки вартість бота, а й комісію бота і комісію біржі.

Інші способи

Існують і інші способи отримання пасивного заробітку криптовалюти в мережі, такі як участь у ліквідних пулах, де користувачі надають свої криптовалютні активи для забезпечення ліквідності на децентралізованих біржах, а також участь у програмах кредитування, де користувачі можуть надати свої криптовалютні активи в позику під відсоток.

Крім того, ейрдропи стали популярним способом отримання доходу — роздача токенів користувачам як винагороду за певні дії, такі як підписка на новинну розсилку або участь у спільноті проєкту. Ці токени можуть у майбутньому зрости в ціні, що робить їх привабливим варіантом.

Які існують ризики?

Незважаючи на привабливість пасивного доходу в криптовалюті, існують значні ризики. По-перше, волатильність криптовалютного ринку може різко вплинути на ціну активів, що призведе до збитків. Але цього можна уникнути, якщо користуватися тільки стейблкоїнами, чий курс прив'язаний до фіатних валют або золота.

По-друге, платформи та сервіси, що пропонують такий заробіток, можуть піддаватися хакерським атакам або можуть збанкрутувати, «зіскамитись» і т.д. Також біржа в будь-який момент може запросити походження грошей або ж взагалі відмовити у співпраці без пояснення причин.

По-третє, юридична невизначеність у деяких країнах може ускладнити або навіть зробити неможливим отримання доходу від криптовалют. А в деяких країнах трейдери і інші криптанти не можуть легалізувати такий криптовалютний дохід.

Висновок: Чи можна реально заробляти пасивно на крипті?

Пасивний дохід на криптовалюті можливий і може бути дуже прибутковим за правильного підходу та диверсифікації ризиків. Однак важливо розуміти, що, як і в будь-якому інвестиційному інструменті, тут існують свої ризики, які необхідно враховувати.

Для успішного заробітку на криптовалюті інвесторам рекомендується ретельно вивчати ринок і стратегію, обирати перевірені платформи та сервіси, а також не забувати про диверсифікацію активів. З урахуванням усіх цих факторів пасивний дохід на криптовалюті може стати чудовим доповненням до портфеля інвестора.



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