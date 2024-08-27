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27 серпня 2024, 15:22

Нацдепозитарій вперше провів угоду купівлі-продажу часток ТОВ

Національний депозитарій України успішно провів першу операцію з внесення змін до облікової системи часток товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Про це повідомляє пресслужба Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Національний депозитарій України успішно провів першу операцію з внесення змін до облікової системи часток товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

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У межах угоди НДУ здійснив переказ часток ТОВ «Кардсервіс» на рахунках, відкритих у своїй обліковій системі. Операцію було проведено на підставі розпоряджень уповноваженої депозитарної установи ТОВ «Універ Капітал», що обслуговує рахунки учасників цього ТОВ.

«Реалізація ведення часток в обліковій системі НДУ відкриває новий сегмент послуг, які депозитарні установи можуть надавати клієнтам, як для самих ТОВ, так і для власників часток у них. Надійне зберігання, захист від рейдерства та «чорних нотаріусів», зручність і швидкість операцій з частками, виплата дивідендів, проведення зборів співвласників тощо «, — прокоментував засновник і голова інвестгрупи «Універ» Тарас Козак.

За словами голови НКЦПФР Руслана Магомедова, ця операція є важливим етапом у розвитку ринку корпоративних прав в Україні, адже «вона забезпечує прозорість і безпеку угод з частками товариств. Усе це швидко й надійно».

В Україні з березня 2024 року почала працювати альтернативна система обліку часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств із додатковою відповідальністю (ТДВ).

Якщо раніше облік часток забезпечував Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР), то тепер за бажанням власники ТОВ і ТДВ можуть перевести облік часток до центрального депозитарію — ПАТ «Національний депозитарій України».

Депозитарій — це професійний учасник ринку цінних паперів, основною функцією якого є облік прав власності на активи, такі як акції, облігації. Частки товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю не є цінними паперами й не підлягають обов'язковому обліку у центральному депозитарії.

Джерело: Мінфін
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