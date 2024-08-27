Індія залишила росію без нержавіючої сталі: поставки впали втричі

Російські підприємства зіткнулися із різким скороченням відвантажень нержавіючої сталі від одного з ключових постачальників — Індії. За перше півріччя до росії було імпортовано 20 тисяч тонн індійської нержавійки — втричі менше, ніж за той же період роком раніше. Про це пише Moscow Times.

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Постачання нержавіючої сталі

Минулого року на Індію припало 20% імпортних поставок нержавіючої сталі в росію, які загалом склали 486 тисяч тонн. Власного виробництва нержавіючої сталі в порівнянні обсягах у росії немає, а залежність від імпорту досягає 70−80%.

Цей матеріал використовується в машинобудуванні, виробництві побутової техніки, електроустаткування, труб для нафтогазової галузі та нафтохімії, а також потреб військово-промислового комплексу.

Головною причиною обвального падіння постачання нержавіючої сталі з Індії стали проблеми в Червоному морі, де повстанці-хусіти атакують судна-контейнеровози.

В результаті час транзиту різко зріс, а вартість фрахту злетіла — в середньому на 100%, а окремими маршрутами на 300%, зазначають аналітики Bigmint.

Крім Індії, нержавіючу сталь до росії постачають Китай (понад половину обсягів), Індонезія (6,5%) і Туреччина (2%).

Уряд рсії поставило завдання різко знизити залежність від імпорту нержавіючої сталі. Відповідно до стратегії розвитку металургійної промисловості, до 2030 року країна має забезпечувати власними заводами до 85% потреб у нержавіючій сталі.

Найбільший завод потужністю 500 тисяч тонн на рік у Волгоградській області планує збудувати «Норнікель». Його запуск заплановано на 2026 рік.