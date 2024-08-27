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27 серпня 2024, 14:13

Apple анонсувала презентацію iPhone 16

Apple анонсувала свою велику презентацію, на якій мають показати нові iPhone 16. Вона відбудеться 9 вересня 2024 року о 20:00 за київським часом. Про це повідомляє The Verge.

Apple анонсувала свою велику презентацію, на якій мають показати нові iPhone 16.
Фото: theverge.com

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Презентація iPhone 16 і 16 Plus

Основною зміною в iPhone 16 і 16 Plus стане нове розташування камер — вони будуть вирівняні вертикально на задній панелі.

Моделі iPhone 16 Pro і 16 Pro Max, імовірно, отримають більші екрани, зберігаючи разом з тим традиційне для Apple трикамерне компонування.

Також є припущення, що ці моделі будуть доступні в новому бронзовому кольорі.

Усі чотири моделі iPhone 16, за чутками, будуть оснащені кнопкою Action Button, що раніше була доступна лише в моделях Pro iPhone 15. Можливо, з’явиться і нова кнопка для знімання фото й відео, проте наразі невідомо, чи буде вона доступна лише на моделях Pro або ж на всіх iPhone 16.

Окрім нових iPhone, очікується презентація Apple Watch Series 10 і двох нових моделей навушників AirPods.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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