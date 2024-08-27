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27 серпня 2024, 13:10

Українців попередили: Жорсткі обмеження електроенергії можуть тривати 1-2 тижні

Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть бути 1−2 тижні, поки не відновлять розподільчі системи. Про це повідомляє президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, в ефірі «КИЇВ24».

Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть бути 1−2 тижні, поки не відновлять розподільчі системи.
Фото: depositphotos

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Обмеження

«Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак», — сказав Плачков.

За його словами, вчора була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували.

Нагадаємо

27 серпня у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення.

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 13

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
27 серпня 2024, 13:16
#
2−3 неділі. Памʼятаємо.
+
+15
Три літри
Три літри
27 серпня 2024, 13:56
#
Зараз автор спиває одну з вами пісню про те що треба мир через капітуляцію.
+
+59
Rubi0
Rubi0
27 серпня 2024, 14:15
#
А что добились за 10 лет крича нет капитуляции? как там донецкий аэропорт держите?
+
+14
Kharakternyk
Kharakternyk
27 серпня 2024, 14:26
#
Там безполєзно. Він з тієї категорії, коли самі ховаються і чекають поки хтось за них щось там відвоює.
+
+15
mantis05
mantis05
27 серпня 2024, 15:54
#
Ну, понимаю я: в основном на русском общаюсь, и есть бабос. Т. е. фактически- жить и работать можно будет. А ты? Тебя же переучат и перевоспитают русопитеки. И то, если не погонят на польский фронт под дулом автомата. Или ты этого не понимаешь?
+
+15
3212242
3212242
27 серпня 2024, 15:08
#
Тримали доки могли. Показали, що «трі дня да Кієва» можуть пертворитись на 242 дні за аеропорт на окраїні Донецька.
+
+44
Rubi0
Rubi0
27 серпня 2024, 15:28
#
Напомню вам что по условиям Минска 1, да и Минска 2 надо было всего то провести выборы и получить всю область без разрушений и даже верховной радой были приняты законы соответсвующие, сейчас бы кстати уже был бы 3 цикл выборов за которые сменилась вся элита. А 73% за Зеленского были бы в 2019 и в Донецке если не все 100%
+
+15
3212242
3212242
27 серпня 2024, 15:48
#
Чий Крим?
+
0
zzzachary
zzzachary
27 серпня 2024, 17:06
#
Того що ви навіть коментувати вже заходите на українські сайти тому що на ращі цензура! Ви напали ми прийняли бій і те що ми вже захопили територію раши говорить про те що воюємо ми набагато краще за вас. Якщо б був паритет в озброєнні та людському ресурсі, то ви б вже оборонялись під Казанью та Нижнім Новгородом так як Мацква здалась би без бою, тому що вони бояться мусорів та палиць, а автомати це для них за надто, набагато легше вивчити українську мову ще і паспорт ЕС отримають))) До речі у вас зараз вибір чи вчити Кітайську чи Українську!)
+
+14
Kikudzuki
Kikudzuki
27 серпня 2024, 13:30
#
Ага… значит две недели — скоропортящиеся продукты не покупаем — от греха подальше… К стати, без света еще не известно, как все продукты хранятся в супермаркетах (особенно опасна готовая кулинария)… На генераторы не стоит сильно полагаться: их работа дорого обходится и часто владельцы их не включают…
+
+15
3212242
3212242
27 серпня 2024, 15:08
#
Чий Крим?
+
0
zzzachary
zzzachary
27 серпня 2024, 17:08
#
Краще ніж зовсім без продуктів як на раші!)
+
+15
TAN72
TAN72
27 серпня 2024, 14:09
#
Прилипало энергетики рассказы сказывают🤔
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