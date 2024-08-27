Українців попередили: Жорсткі обмеження електроенергії можуть тривати 1-2 тижні

Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть бути 1−2 тижні, поки не відновлять розподільчі системи. Про це повідомляє президент Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї Іван Плачков, в ефірі «КИЇВ24».

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обмеження

«Обмеження будуть діяти не тільки сьогодні. Я думаю тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак», — сказав Плачков.

За його словами, вчора була одна з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Метою цієї атаки було досягнути тотального блекауту в енергосистемі. Цього не сталося, енергетики швидко і професійно реагували.

Нагадаємо

27 серпня у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях прогнозується повернення графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Наразі у цих регіонах через складну ситуацію в енергосистемі тривають екстрені відключення.

Як писав «Мінфін», росія завдала 26 серпня наймасованішого авіаобстрілу України — використала 127 ракет і 109 ударних дронів. Forbes Ukraine оцінює вартість атаки в $1,2−1,3 млрд, що є рекордним показником за весь час повномасштабної війни.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК «Укренерго» розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні.