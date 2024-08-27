Курс валют на 27 серпня: долар в банках додав 5 копійок, євро — 10 копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,45 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 46,00−46,18 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,18−46,19 грн/євро.

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