У вівторок на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та у продажу. Євро не змінилося у покупці та подорожчало на 10 копійок у продажу.
Курс валют на 27 серпня: долар в банках додав 5 копійок, євро — 10 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 1 копійку у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,60 грн. Євро купують за 45,80 грн, а продають за 46,45 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 46,00−46,18 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,37−41,39 грн/$. Торги євро проходять на рівні 46,18−46,19 грн/євро.
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