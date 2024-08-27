Сервіс для нотаток та баз даних Notion перестане працювати в росії з 9 вересня

Що відомо

«Уряд США ввів обмеження, що забороняють доступ до певних програмних продуктів та послуг будь-яких осіб в росії. У зв'язку з цими обмеженнями 9 вересня 2024 р. Notion більше не надаватиме користувачам, які перебувають у росії, доступ до платформи», — йдеться у повідомленні.