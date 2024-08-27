Платформа для нотаток, списків та таблиць Notion закриє доступ користувачам із росії з 9 вересня. Рішення пов'язане із санкціями США, йдеться на сайті компанії.
27 серпня 2024, 10:49
Сервіс для нотаток та баз даних Notion перестане працювати в росії з 9 вересня
Що відомо
«Уряд США ввів обмеження, що забороняють доступ до певних програмних продуктів та послуг будь-яких осіб в росії. У зв'язку з цими обмеженнями 9 вересня 2024 р. Notion більше не надаватиме користувачам, які перебувають у росії, доступ до платформи», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У червні Мінфін США розширив санкції щодо російських компаній. Відповідно до нових правил американським IT-компаніям буде заборонено надавати низку IT-послуг будь-яким російським замовникам.
Зокрема, йдеться про продаж софту для проєктування, хмарних сервісів та рішень для управління підприємством, а також проведення IT-консультацій. Рішення набуде чинності 12 вересня 2024 року.
Джерело: Мінфін
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