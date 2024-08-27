Новий випуск подкасту від Finance.ua «Страхування по-людськи» вже на YouTube. Цього разу ми хочемо розвіяти міф, що страхова медицина — це розкіш лише для багатих. Насправді вона доступна кожному, і може суттєво допомогти зберегти здоров'я без великих витрат.
27 серпня 2024, 9:44
Як заощадити на медичних послугах та медикаментах за допомогою страхової медицини? (відео)
Наші гості:
Дмитро Гроссу, директор з корпоративних продажів медичної мережі «Добробут», пояснює, що таке ДМС і чому цей вид страхування вигідніший за разові візити до лікарів.
Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua, ділиться порадами, як правильно обрати страховий поліс і на що звертати увагу при підписанні договору.
На вас чекає багато корисної інформації:
- Чому добровільне медичне страхування (ДМС) може бути вигіднішим, ніж разові візити до лікаря?
- Як обрати найкращий страховий поліс і на що варто звертати увагу при підписанні договору?
- Лайфхаки, що допоможуть заощадити на медичних послугах, не жертвуючи якістю.
Джерело: Мінфін
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