Як заощадити на медичних послугах та медикаментах за допомогою страхової медицини? (відео)

Новий випуск подкасту від Finance.ua «Страхування по-людськи» вже на YouTube . Цього разу ми хочемо розвіяти міф, що страхова медицина — це розкіш лише для багатих. Насправді вона доступна кожному, і може суттєво допомогти зберегти здоров'я без великих витрат.

Наші гості:

Дмитро Гроссу, директор з корпоративних продажів медичної мережі «Добробут», пояснює, що таке ДМС і чому цей вид страхування вигідніший за разові візити до лікарів.

Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua, ділиться порадами, як правильно обрати страховий поліс і на що звертати увагу при підписанні договору.

На вас чекає багато корисної інформації: