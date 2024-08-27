Укрзалізниця повідомила про затримки потягів

Наслідки вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури впливатимуть на графік протягом дня. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Найбільші затримки

Потяг № 120 Дорогуськ — Дніпро (+7:46)

Потяг № 64 Львів — Харків (+7:44)

Потяг № 36 Ясіня — Запоріжжя (+5:24)

Потяг № 95 Київ — Рахів (+5:23)

Потяг № 18 Ужгород — (Харків +5:06)

Потяг № 7 Київ — (Чернівці +5:03)

«Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів — тобто з відправленням сьогодні протягом дня — вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину», — йдеться у повідомленні.

Потяг № 17 Харків — Ужгород

Потяг 393 Харків — Хелм

Потяг № 120 Дорогуськ — Дніпро

Як зазначили в компанії, точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу.