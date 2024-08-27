Наслідки вчорашніх обстрілів енергетичної інфраструктури впливатимуть на графік протягом дня. Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
27 серпня 2024, 9:26
Укрзалізниця повідомила про затримки потягів
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Найбільші затримки
- Потяг № 120 Дорогуськ — Дніпро (+7:46)
- Потяг № 64 Львів — Харків (+7:44)
- Потяг № 36 Ясіня — Запоріжжя (+5:24)
- Потяг № 95 Київ — Рахів (+5:23)
- Потяг № 18 Ужгород — (Харків +5:06)
- Потяг № 7 Київ — (Чернівці +5:03)
«Це, відповідно, означає, що низка зворотних рейсів — тобто з відправленням сьогодні протягом дня — вирушить з початкової станції пізніше запланованого щонайменше на годину», — йдеться у повідомленні.
- Потяг № 17 Харків — Ужгород
- Потяг 393 Харків — Хелм
- Потяг № 120 Дорогуськ — Дніпро
Як зазначили в компанії, точний час відправлення оголошуватиме диктор по вокзалу.
Джерело: Мінфін
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